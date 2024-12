Luiz Henrique durante a partida entre Botafogo e Pachuca - Mahmud Hams / AFP

Publicado 11/12/2024 15:53 | Atualizado 11/12/2024 16:59

fotogaleria Catar - O Botafogo não conseguiu se despedir da histórica temporada de 2024 da forma que gostaria. Na tarde desta quarta-feira (11), o time campeão da Libertadores e do Brasileirão sofreu com a sequência pesada de jogos e foi derrotado por 3 a 0 pelo Pachuca-MEX, em Doha, no Catar, dando adeus à Copa Intercontinental logo na estreia. Idrissi, Deossa e Rondón fizeram os gols da partida no Estádio 974.

Com o resultado, o time de Artur Jorge se despede de 2024 e entra de férias. O próximo compromisso do Glorioso será na estreia do Carioca do ano que vem, no dia 11 de janeiro, contra o Maricá, com uma equipe alternativa, já que o elenco principal tem direito a 30 dias de férias.

Desgastado fisicamente por conta das decisões da Libertadores e do Brasileirão e do pouco tempo de descanso, o Botafogo optou por colocar em campo um time misto. Apesar de ter perdido um pouco do poder de fogo, a escolha do Glorioso foi importante para conseguir se igualar aos mexicanos nas disputas físicas em um primeiro tempo de poucas emoções.

A nova formação fez com que o Botafogo deixasse o Pachuca ficar mais com a bola. Os mexicanos claramente tinham mais fôlego e ocupavam mais o setor ofensivo, mas não conseguiam levar perigo. Nas duas únicas finalizações na direção do gol alvinegro, John conseguiu fazer as defesas sem dificuldade.

Pelo lado do Botafogo, Luiz Henrique foi a válvula de escape mais importante. O time carioca reclamou de pênalti no camisa 7 logo aos 10 minutos, após drible em Bryan González, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Mais tarde, já nos acréscimos, o atacante deu o único chute de perigo do Botafogo na primeira etapa, de fora da área, mas faltou pontaria.

Na volta para o segundo tempo, o Botafogo tomou um banho de água fria logo no início. Com apenas quatro minutos, Idrissi avançou pela esquerda, driblou dois, tabelou com Bryan González e recebeu na área para dar um drible desconcertante em Adryelson e abrir o placar para o Pachuca.

Em desvantagem, Artur Jorge se viu obrigado a colocar os titulares que tinha à disposição em campo para aumentar seu poder de fogo. O Botafogo até conseguiu levar perigo em lances com Cuiabano e Júnior Santos, mas parou no goleiro Carlos Moreno.

Se arriscando mais, o Glorioso acabou cedendo espaços no campo defensivo e foi punido. Aos 20 minutos, Pedraza aproveitou o erro de Almada na saída de bola, arrancou e conseguiu encontrar Deossa dentro da área, que chutou forte para ampliar a vantagem do Pachuca em falha do goleiro John.

O Botafogo não se entregou e seguiu tentando, principalmente apostando em Tiquinho Soares após sua entrada, mas pecava na hora de concluir as jogadas. No fim, o Pachuca encaixou mais um belo contra-ataque e a bola chegou na área para Rondón, que deslocou John e deu números finais à partida, sacramentando a eliminação do Alvinegro.

BOTAFOGO X PACHUCA

Local: Estádio 974 (Doha, Catar)

Árbitro: Danny Desmond Makkelie

Assistentes: Hessel Steegstra e Jan de Vries

BOTAFOGO: John, Mateo Ponte (Tiquinho Soares), Adryelson, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Allan (Marlon Freitas) e Eduardo (Almada), Luiz Henrique, Matheus Martins (Savarino) e Igor Jesus (Júnior Santos). Técnico: Artur Jorge.

PACHUCA: Carlos Moreno, Luis Rodríguez, Barreto (Cabral), Micolta e Bryan González; Pedraza (Sergio Hernández), Montiel, Arturo González (Ángel Mena), Idrissi (Saldívar) e Bautista (Deossa); Rondón. Técnico: Guillermo Almada.

Gols: Idrissi (4'/2ºT), Deossa (33'/2ºT) e Rondón (33'/2ºT)

Cartões amarelos: BOT: Cuiabano; PAC: Bryan González, Idrissi e Arturo González