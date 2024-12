Júnior Santos em campo na derrota para o Pachuca - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 11/12/2024 23:20

Catar - Artilheiro do Botafogo em 2024, o atacante Júnior Santos lamentou bastante a derrota para o Pachuca, que encerrou a possibilidade do título do clube carioca no Intercontinental de Clubes da Fifa. O jogador afirmou que a conquista era um sonho do elenco alvinegro.

"Não tivemos muito tempo de adaptação, não é desculpa, queríamos vencer, era um sonho, não foi possível. Mas o grupo está de parabéns pela temporada. É agradecer a Deus pelo que vivemos e conquistamos na temporada. O adversário foi mais eficiente, futebol é isso. As coisas não aconteceram, é levantar a cabeça, ano que vem temos muita coisa para disputar", disse em entrevista ao "SporTV".

O atacante, no entanto, destacou a temporada do Botafogo, que conquistou os títulos do Brasileiro e da Libertadores, se tornando o terceiro clube do país a obter as duas marcas no mesmo ano.

"Passamos por várias dificuldades, tivemos que superar. Foi o jogo da final (da Libertadores), depois o Internacional, não deu tempo para comemorar, jogo com o São Paulo, viajamos logo em seguida, chegamos no Catar de madrugada, fizemos um treino e o jogo. O time está de parabéns por tudo que fez na temporada, pelos títulos que conquistamos", concluiu.