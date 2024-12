Barboza em ação diante do Pachuca, no Catar - Vítor Silva / Botafogo

Barboza em ação diante do Pachuca, no CatarVítor Silva / Botafogo

Publicado 11/12/2024 19:24

"Tem jogadores com contrato que finaliza, então eles já falaram se ficam, se não... Tiveram muitos abraços, choro também porque é um grupo muito bom, com gente boa de verdade. Uma família que dificilmente continua assim no ano que vem, mas estamos juntos sempre. Nas derrotas e nas vitórias", declarou o zagueiro argentino.

O camisa 20 também comentou a rotina exaustiva entre a comemoração do tricampeonato brasileiro e a viagem ao Catar logo na sequência: "Acho que não há corpo que aguente, foram muitos jogos, um atrás do outro, viagem com mais de 15 horas. A gente tentou jogar, com situações de gol, mas nada certo".

Barboza foi um dos pilares defensivos do Botafogo nas conquistas da Libertadores da América e do Brasileirão. Ele, inclusive, classificou o ano como "o melhor de sua carreira".