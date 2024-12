'L'Equipe' destacou derrota do Botafogo - Reprodução / Internet

Publicado 11/12/2024 18:32

Rio - A eliminação do Botafogo para o Pachuca nas quartas de final da Copa Intercontinental repercutiu na imprensa esportiva de vários países ao redor do mundo. Na França, local do Lyon, clube administrado por John Textor, a derrota alvinegra foi destacada pelo jornal "L'Equipe", que reforçou o excesso de competições disputadas pelo clube carioca nos últimos dias.

"Talvez tenha sido muita competição para o Botafogo depois de duas semanas loucas. A equipe brasileira de John Textor disputou sua quinta partida em duas semanas no Catar, após vencer a Libertadores e o Brasileiro. O Intercontinental não irá para o Rio de Janeiro", disse a publicação francesa.

O diário "A Bola", de Portugal, país do técnico Artur Jorge destacou o "cansaço" do Botafogo como definitivo para a derrota em Doha. "A equipe de Artur Jorge disputou o 75º jogo do ano, sexto em 18 dias, quase todos decisivos, e depois de cumprir mais de 18 mil kms para jogar em três provas, tinha como principal desafio aguentar-se em pé", disse a publicação lusitana.

O jornal "AS" da Espanha utilizou um título provocativo ao dizer que o Botafogo "está de volta à realidade", após conquistas. A publicação também destacou o fim do sonho de ser o "melhor time do mundo".

"O curto tempo de recuperação cobrou seu preço, depois que eles foram para o Catar assim que se sagraram campeões do Brasil. Artur Jorge optou por um time com até cinco alterações em relação aos onze jogadores que foram titulares na final da Copa Libertadores contra o Atlético Mineiro. O Pachuca se mostrou muito superior e fez 3 a 0", disse o jornal espanhol

Conhecido por suas provocações aos brasileiros, o jornal argentino "Olé" destacou o feito obtido pelo Botafogo na Libertadores e no Brasileiro chamando a equipe de "Histórico Botafogo de Artur Jorge". O diário também ressaltou que a derrota interrompeu um momento mágico no Alvinegro.

"O Fogão acabava de viver duas semanas inesquecíveis, com uma coroação continental e outra a nível local que o validou como o melhor time da América do Sul", contou o jornal argentino.