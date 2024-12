Torcedores do Botafogo em General Severiano - João Alexandre Borges / Agência O Dia

Publicado 11/12/2024 16:42 | Atualizado 11/12/2024 16:44

Rio - Os torcedores do Botafogo que foram a General Severiano assistir à estreia do time na Copa Intercontinental, nesta quarta-feira (11), viveram uma montanha-russa de emoções. Apenas três dias depois do título do Brasileirão, o Glorioso enfrentou o Pachuca no Estádio 974, em Doha, no Catar, e acabou eliminado precocemente do torneio.

Torcedores que vieram a General Severiano para assistir à estreia do Botafogo no Intercontinental também terão a oportunidade de tirar uma foto com a taça da Libertadores #ODia pic.twitter.com/FDpKbBo1aS — João Alexandre Borges (@JABorges_) December 11, 2024



O clima antes da partida, claro, era de festa com samba e músicas da torcida. Afinal, além do Brasileirão, o Alvinegro também conquistou o título inédito da Libertadores. Quem veio até General Severiano teve a oportunidade de tirar uma foto com a taça, que estava exposta no Ginásio Oscar Zelaya. O clima antes da partida, claro, era de festa com samba e músicas da torcida. Afinal, além do Brasileirão, o Alvinegro também conquistou o título inédito da Libertadores. Quem veio até General Severiano teve a oportunidade de tirar uma foto com a taça, que estava exposta no Ginásio Oscar Zelaya.