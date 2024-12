Atacante do Botafogo, Igor Jesus - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 11/12/2024 19:25

Catar - Um dos principais jogadores do Botafogo, o atacante Igor Jesus, de 23 anos, lamentou a eliminação do Botafogo após a derrota para o Pachuca por 3 a 0, nas quartas de final da Copa Intercontinental. O atleta da seleção brasileira reforçou que a equipe carioca lutou até o fim para avançar de fase na competição.

"Fizemos o máximo que podíamos. Sabíamos o quanto ia ser difícil sair de um jogo como o de domingo (contra o São Paulo), pegar voo de 16 horas, tem questão de fuso, a maioria dos jogadores não dormiu bem, mas isso não é desculpa. Estávamos um pouco esgotados, por tudo que vivemos nesses últimos meses. Mas é pegar esse tempo de férias, descansar a mente, para voltar da melhor forma no próximo ano", afirmou Igor Jesus.



O atacante chegou ao Botafogo no meio do ano e se valorizou bastante ao ponto de ser convocado para a seleção brasileira. Igor Jesus destacou a importância do trabalho de Artur Jorge no Alvinegro.

"Desde que cheguei, o Artur Jorge sempre mostrou ser um pai de todos os jogadores, tratou com dignidade, todos da mesma forma. Desde o começo nos abraçou de forma diferente, isso nos passa confiança, temos liberdade de fazer o que sabemos em campo. Todos viram o quanto faz diferença ter um treinador assim para fazer um ótimo trabalho", declarou.

Igor destacou o ano que o Botafogo teve, o time foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, feito raro que só Santos de Pelé, o Flamengo de 2019 e agora o Botafogo conseguiram.

"Fizemos uma grande campanha, um ano histórico, colocamos o clube à altura. O Botafogo há muito tempo não vencia títulos importantes como esse ano. Claro que esse jogo não vai apagar o que fizemos na temporada, que foi maravilhosa, todos os jogadores estão orgulhosos e de parabéns", opinou.

Em relação ao desgaste, Igor Jesus reforçou que com o término da temporada, os jogadores poderão descansar bastante para voltar ao batente no ano que vem, que novamente terá um calendário complicado.

"O Botafogo em todas as competições quer vencer. Mas em algum momento a mente quer ir e o corpo não consegue responder. Hoje aconteceu muito isso. Queríamos fazer algo a mais, o corpo não respondia. Faz parte, agora é descansar e se preparar para fazer ótima campanha no ano que vem”, concluiu.