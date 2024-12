John Textor com a taça do Brasileiro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 11/12/2024 22:11

Rio - Acionista majoritário do Botafogo, John Textor, utilizou as redes sociais para agradecer pela temporada que o clube carioca viveu em 2024. Em um discurso direcionado principalmente aos jogadores, o empresário norte-americano ressaltou os feitos obtidos pelo Alvinegro neste ano.

"Queria dizer obrigado especialmente o time. É o final do nosso ano. Uma temporada de redenções, desafios grandes oponentes, títulos da América do Sul e do Brasil. Não sei se foi a melhor temporada da história do nosso grande clube, mas está perto disso. Estamos orgulhosos disso", escreveu nas redes sociais.

Em 2024, o Botafogo conquistou o inédito título da Libertadores e encerrou um jejum de 29 anos sem vencer o Campeonato Brasileiro. John Textor afirmou que o elenco merece aproveitar bastante as férias que virão.

"Para os jogadores, estou muito orgulhoso de vocês. Vocês lutaram duro, carregaram nosso escudo para o mundo todo. Vocês merecem uma folga para estar com as famílias, recarregar, e talvez vir para Bahamas. Vamos conversar sobre isso", concluiu.

O Botafogo encerrou nesta quarta-feira a participação na temporada após ser derrotado por 3 a 0 para o Pachuca, nas quartas de final da Copa Intercontinental. Com o resultado negativo, a equipe carioca está eliminada da competição.