Thiago Almada durante viagem do Botafogo ao CatarVitor Silva/BFR

Publicado 11/12/2024 19:56

Rio - John Textor acabou dando um "presente de grego" aos jogadores do Botafogo ao conseguir emprestado o avião do New England Patriots, time da NFL, para a viagem ao Catar para a disputa da Copa Intercontinental. Segundo o "UOL", os jogadores ficaram revoltados com o desconforto da aeronave e um deles, inclusive, chegou a deitar no chão por conta de dores na coluna.

Desconfortável durante o trajeto, o atleta estendeu um cobertor no chão do corredor e deitou. Porém, foi repreendido pela aeromoça, já que ele atrapalharia a circulação da tripulação.

Após a derrota por 3 a 0 para o Pachuca, na tarde desta quarta-feira (11), que resultou na eliminação logo na estreia, o zagueiro Barboza confirmou o incômodo com a situação.

"Não há corpo que aguente. Foram muitos jogos em sequência. A viagem foi longa, mais de 15 horas. O avião não era o melhor, era um avião fraco. E isso pesou", disse o argentino.

De acordo com relatos, a maioria dos assentos eram apertados e os mais confortáveis foram ocupados pela diretoria. Não haviam filas com três cadeiras disponíveis para cada jogador, e boa parte dos bancos que sobraram não eram reclináveis.

Com a eliminação precoce no Intercontinental, o time de Artur Jorge se despede de 2024 e entra de férias. O próximo compromisso do Glorioso será na estreia do Carioca do ano que vem, no dia 11 de janeiro, contra o Maricá, com uma equipe alternativa, já que o elenco principal tem direito a 30 dias de férias.