Bandeira do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Publicado 12/12/2024 18:59

Rio - O Botafogo vai entrar com uma representação e pedir ressarcimento à empresa Omni Air International, responsável por intermediar o fretamento do avião do New England Patriots, que levou o grupo para Doha, no Catar, onde acontece a Copa Intercontinental.

O Glorioso ressalta que pagou por uma aeronave com todos os assentos reclináveis. No avião do time da NFL (National Football League), liga de futebol americano dos Estados Unidos, apenas as cadeiras do piloto e do co-piloto reclinavam por completo. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

Entenda o caso

Os jogadores do Botafogo ficaram revoltados com o desconforto da aeronave e um deles, inclusive, chegou a deitar no chão por causa de dores na coluna.

Desconfortável durante o trajeto, o atleta estendeu um cobertor no chão do corredor e deitou. Porém, foi repreendido pela aeromoça, já que ele atrapalharia a circulação da tripulação.

"Não há corpo que aguente. Foram muitos jogos em sequência. A viagem foi longa, mais de 15 horas. O avião não era o melhor, era um avião fraco. E isso pesou", disse o argentino.

Agora, a delegação alvinegra retorna ao Brasil em outro avião. Esta aeronave, que conta com cadeiras reclináveis, é do modelo solicitado pelo clube desde o início.