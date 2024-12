Danilo Barbosa com a taça do Brasileiro - Divulgação / Botafogo

Danilo Barbosa com a taça do BrasileiroDivulgação / Botafogo

Publicado 12/12/2024 15:28 | Atualizado 12/12/2024 15:30

Rio - O volante Danilo Barbosa, de 28 anos, recebeu uma proposta para trocar o Botafogo pelo Santos em 2025. O Peixe negocia com o clube carioca a liberação imediata para ter o volante desde o início da pré-temporada. As informações são do portal "GE".

Danilo tem contrato com o Alvinegro até junho de 2025 e não recebeu qualquer proposta de renovação. A partir de janeiro, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e se transferir de graça a partir de julho. Para liberá-lo neste momento, o Botafogo quer uma compensação financeira.

Opção no banco de reservas, Danilo Barbosa fez 47 jogos em 2024. O volante marcou três gols, deu uma assistência e recebeu dez cartões amarelos ao longo desta temporada. Pelo Botafogo, ele conquistou o Brasileiro e a Libertadores neste ano.

Com passagens pelo Vasco, Valencia, Benfica, Nice e Palmeiras, Danilo Barbosa chegou ao Botafogo em 2022, no primeiro ano de John Texto à frente do futebol do clube carioca.