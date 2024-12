Artur Jorge com a taça do Brasileiro - Vitor Silva / Botafogo

Artur Jorge com a taça do BrasileiroVitor Silva / Botafogo

Publicado 12/12/2024 12:42

Rio - A indefinição sobre a permanência de Artur Jorge no comando do Botafogo ou não na próxima temporada tem na questão salarial sua principal pendência. De acordo com o portal "GE", o técnico deseja receber vencimentos equivalentes a Luís Castro e Bruno Lage, técnicos portugueses que comandaram o Alvinegro durante a gestão de John Textor.

Quando foi contratado pelo Botafogo, Artur Jorge tinha um nome menor em Portugal em relação aos outros dois técnicos. Porém, com o título da Libertadores e do Brasileiro, o técnico entende que alcançou um patamar que merece uma maior valorização salaria.

A clausula de rescisão de Artur Jorge é considerada baixa. O valor é de 2 milhões de euros (algo em torno de R$ 12,5 milhões). O comandante tem propostas para deixar o Botafogo, porém, a tendência é por um acordo para sua continuidade.

Caso John Textor e o treinador campeão da Libertadores e do Brasileiro não selem um acordo, o Botafogo deverá procurar um novo nome também nascido em Portugal para substituí-lo.