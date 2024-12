Thiago Almada em jogo contra o Pachuca - Vitor Silva / Botafogo

Thiago Almada em jogo contra o PachucaVitor Silva / Botafogo

Publicado 11/12/2024 18:01

Catar - A derrota para o Pachuca por 3 a 0, em Doha, pela Copa Intercontinental provavelmente foi o último jogo de Thiago Almada pelo Botafogo. O argentino, de 23 anos, confirmou que deve deixar o Alvinegro em janeiro. O apoiador chegou ao clube carioca no meio do ano e conquistou os títulos do Brasileiro e da Libertadores.

"A verdade é que este grupo vai ficar marcado na minha carreira, lindo, unido, de família, mas tinha tudo acertado para ficar seis meses e ir para o Lyon. Creio que se vai cumprir. Agradeço a toda a gente do Botafogo pelo apoio e pelo carinho. Vão ficar sempre no coração", disse em entrevista à "Cazé TV".

O Eagle Group, administrado de John Textor desembolsou algo em torno de 25 milhões de dólares (cerca de R$ 137 milhões na cotação da época) para tirar Almada do Atlanta United, dos Estados Unidos. No acordo, o meia ficaria os primeiros seis meses no Botafogo e depois se quisesse poderia defender o Lyon, clube que também faz parte da holding esportiva do norte-americano. O argentino, que começou no banco de reservas, avaliou a atuação da equipe diante do Pachuca.

"Obviamente, a viagem afetou um pouco, mas foi decisão do Mister entrar com outros jogadores para começar. Creio que está bem. A sensação é um pouco amarga, mas colocando na balança o ano que tivemos e os títulos que ganhamos, ficamos orgulhosos de nós mesmos e contentes", disse.