Léo Linck em treino do Athletico-PRJosé Tramontin/Athletico

Publicado 11/12/2024 13:58

Rio - Apesar de ainda estar na disputa do Intercontinental, o Botafogo já começa a se planejar para 2025. De acordo com o site "ge", um dos nomes que interessa ao time carioca é o do goleiro Léo Linck, de 23 anos, titular do Athletico-PR na maior parte da temporada.

Rebaixado para a Série B do Brasileirão e com uma iminente reformulação no elenco para o ano que vem, o Furacão tem interesse em negociar Léo, que já esteve na mira do Parma, da Itália, e do Olympiacos, da Grécia. O vínculo do goleiro vai até o fim de 2026.

Léo Linck foi revelado pelo Athletico-PR em 2022 e assumiu a titularidade após a venda de Bento para o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Porém, perdeu a vaga para Mycael na reta final da temporada e colecionou 26 jogos no ano.

Caso acerte com o Glorioso, Linck chega para ser mais uma opção de goleiro no elenco. Atualmente, Artur Jorge conta com o titular John e os reservas Gatito Fernández, Lucas Fonseca e Raul.