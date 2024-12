Confira imagens do hotel de luxo onde o Botafogo está hospedado no Catar

Botafogo teve pouco tempo para aproveitar o luxuoso The Plaza Hotel Doha, onde está hospedado no Catar para a disputa do Intercontinental. Entretanto, os jogadores podem curtir um pouco mais as muitas comodidades do empreendimento, caso o Glorioso vença o Pachuca, do México, nesta quarta-feira (11), às 14h (de Brasília).

Assim volta a jogar no sábado (14), contra o Al-Ahly, do Egito. E os jogadores ainda podem ficar mais se chegarem à final contra o Real Madrid, no dia 18.



O hotel de luxo conta com três piscinas, sendo uma com borda infinita com água aquecida e visão panorâmica da cidade. Uma outra é interna e há uma terceira pra ser usada também por crianças.



Entre as comodidades tem banheira de hidromassagem, sauna, jacuzzi, além de restaurantes de luxo.Há também salas de reuniões belíssimas, onde a comissão técnica pode fazer a preleção.

