Danny Makkelie será o árbitro de Botafogo x Pachuca - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 10/12/2024 19:49

Catar - A Fifa escalou trio de arbitragem da Holanda para o jogo entre Botafogo e Pachuca, nesta quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), no Estádio 974, em Doha, valendo o título do Dérbi das Américas da Copa Intercontinental e vaga na semifinal contra o Al-Ahly, do Egito. Danny Makkelie será o árbitro principal.



Makkelie tem no currículo grandes partidas, como a final da Liga Europa 2019/2020 (Sevilla 3×2 Inter de Milão) e dois jogos na Copa do Mundo de 2022 (Polônia 0x2 Argentina, único jogo de Thiago Almada no Mundial, no mesmo Estádio 974, e Espanha 1×1 Alemanha), que também foi disputada no Catar.



Makkelie será auxiliado por Hessel Steegstra e Jan de Vries. O quarto-árbitro será o catari Abdulrahman Al-Jassim. O árbitro de vídeo também será holandês, com Rob Dieperink.

Veja a equipe de arbitragem de Botafogo x Pachuca:

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Assistente 1: Hessel Steegstra (HOL)

Assistente 2: Jan de Vries (HOL)

4º árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (QAT)

Assistente reserva: Taleb Salem Al-Marri (QAT)

VAR: Rob Dieperink (HOL)

AVAR: Clay Ruperti (HOL)