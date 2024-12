Savarino, Marlon Freitas e Igor Jesus em atividade do Botafogo em Doha, no Catar - Vítor Silva/Botafogo

Savarino, Marlon Freitas e Igor Jesus em atividade do Botafogo em Doha, no CatarVítor Silva/Botafogo

Publicado 10/12/2024 15:26

Catar - A Fifa confirmou nesta terça-feira (10) a lista de inscritos e numeração do elenco do Botafogo para a Copa Intercontinental. O Glorioso vai a campo nesta quarta-feira às 14h (de Brasília), contra o Pachuca, do México, valendo o troféu do Dérbi das Américas e a vaga na semifinal de sábado (14), contra o Al-Ahly, do Egito.

A numeração é a mesma dos jogadores no Campeonato Brasileiro. O meia Thiago Almada, que vestiu a 18 na Libertadores, jogará novamente com a 23 - Pablo havia sido inscrito na competição continental com esta camisa.



Ao todo, 26 jogadores foram inscritos para a Copa Intercontinental. Vitinho, com lesão no joelho esquerdo, e Rafael, que se aposentou, estão fora. Os demais do elenco que não ficam à disposição para a competição são Lucas Barreto, Hugo, Pablo, Kauê, Carlos Alberto e Matheus Nascimento.



1 – Gatito Fernández

3 – Lucas Halter

4 – Mateo Ponte

5 – Danilo Barbosa

6 – Tchê Tchê

7 – Luiz Henrique

9 – Tiquinho Soares

10 – Savarino

11 – Júnior Santos

12 – John

13 – Alex Telles

15 – Bastos

17 – Marlon Freitas

20 – Alexander Barboza

21 – Marçal

23 – Thiago Almada

26 – Gregore

28 – Allan

33 – Eduardo

34 – Adryelson

37 – Matheus Martins

47 – Jeffinho

66 – Cuiabano

70 – Óscar Romero