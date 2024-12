Ao todo, Eduardo fez 97 jogos, 23 gols e deu 12 assistências pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 10/12/2024 12:48

Rio - Em fim de vínculo com o Botafogo , o meio-campista Eduardo tem sido sondado por outros clubes nesta reta final de temporada. Um deles foi o Pumas, do México, que buscou informações sobre o atleta nos últimos dias, mas ainda não fez proposta oficial.

O camisa 33 está com a delegação alvinegra em Doha, no Catar, para a disputa da Copa Intercontinental. O Glorioso só discutirá uma possível saída após o término do torneio, segundo o site 'ge'.

Depois das conquistas da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro, o meia comentou o futuro: "Aqui é minha casa, mas não depende só de mim. Estou focado nos próximos jogos, depois vemos o que vai acontecer".

Eduardo chegou ao Botafogo em meados de 2022 e foi importante na trajetória do clube até aqui. Ao todo, fez 97 jogos, 23 gols e deu 12 assistências. Neste ano, sofreu com lesões e acabou perdendo espaço no time titular com as novas contratações. Mesmo assim, em 34 partidas, balançou a rede oito vezes e serviu os companheiros em quatro oportunidades.

O time comandado por Artur Jorge estreia na Copa Intercontinental nesta quarta-feira (11), contra o Pachuca, do México, às 14h (de Brasília).