John Textor participou da festa do Botafogo no último domingo (8) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 10/12/2024 12:30 | Atualizado 10/12/2024 12:33

Rio - Após conquistar a Libertadores e o Brasileirão, o Botafogo receberá uma homenagem na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. O vereador Marcio Ribeiro (PSD), que é botafoguense, prestará homenagens ao empresário americano John Textor, ao CEO da SAF Thairo Arruda, além de três jogadores.

Entre as honrarias, destacam-se a entrega das Medalhas Pedro Ernesto ao dono da SAF do Botafogo, John Textor e ao CEO Thairo Arruda. Além disso, três jogadores receberão os títulos de Cidadão Honorário do Município do Rio de Janeiro: Thiago Almada, Alexandre Barboza e Bastos, todos estrangeiros.

O Botafogo igualou o Santos de Pelé e o Flamengo de Jorge Jesus como os únicos clubes da história que conquistaram a Libertadores e o Brasileirão no mesmo ano. Agora, o Alvinegro sonha cada vez mais alto e buscará o título do Intercontinental, a partir do próximo dia 11.

Após conquistar o tricampeonato brasileiro, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), contra o Pachuca, do México, pelo Intercontinental. Em caso de vitória, vai à semifinal contra o Al-Ahly, do Egito, no dia 14. A final será contra o Real Madrid, dia 18, em Doha, no Catar.