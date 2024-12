Artur Jorge e sua comissão técnica - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 09/12/2024 18:55

Rio - Apesar das propostas recebidas, o treinador Artur Jorge, de 52 anos, deve seguir no Botafogo. A questão familiar e a disputa do Mundial de Clubes de 2025 devem pesar em favor da continuidade do português. As informações foram dadas por André Hernan e confirmadas pelo Jornal O Dia.

O treinador campeão do Brasileiro e da Libertadores recebeu propostas importantes, não de clubes centrais do futebol europeu, e o valor da sua multa é considerado baixo até mesmo para padrões brasileiro. Porém, a tendência é de um acerto de Artur Jorge com o Botafogo.

John Textor já está ciente das propostas que o técnico recebeu e deseja mantê-lo no comando do Botafogo para a próxima temporada. O português tem contrato até o fim de 2025 mas poderá receber uma valorização salarial para continuar no Alvinegro.

Artur Jorge chegou ao Botafogo no começo da temporada para substituir Tiago Nunes, que começou o ano. O português foi bastante elogiado pelo seu trabalho no clube carioca e igualou o feito de Jorge Jesus, que em 2019, levantou o Brasileiro e a Libertadores pelo Flamengo.