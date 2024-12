Guillermo Almada comanda o Pachuca há três anos - Divulgação / Pachuca

Publicado 09/12/2024 15:14

Rio - Após conquistar a Libertadores e o Brasileirão, o Botafogo se prepara para o Intercontinental. O Alvinegro estreia na próxima quarta-feira (11), contra o Pachuca, do México, pelo "Dérbi das Américas", valendo vaga na semifinal. O técnico do time mexicano, Guillermo Almada, exaltou o Glorioso e também projetou o confronto.

"Sou uruguaio, então sei muito sobre o futebol brasileiro. É muito difícil vencer o Brasileirão, em alguns casos é até mais difícil do que a Libertadores. O Botafogo é um grande time com um grande técnico e grandes jogadores", afirmou Guillermo Almada, em entrevista ao site da Fifa.

"Todas as conquistas falam por si, da capacidade técnica que eles têm. Eles vão exigir o nosso melhor. Será difícil, mas, como digo aos atletas, acredito que acreditando no nosso trabalho e em cada companheiro poderemos competir com eles", completou.

Será o primeiro jogo do Pachuca em mais de um mês desde que a temporada regular do Campeonato Mexicano se encerrou. Almada, no entanto, garante que seu time está preparado para enfrentar o Glorioso.

"Estamos recuperando a intensidade e o ritmo, que são as coisas que nos caracterizam. Vamos continuar nesse caminho de evolução que traçamos", disse.

Apelidado de Dérbi das Américas, Botafogo e Pachuca, além de buscarem se classificar para a próxima fase do torneio internacional, se enfrentarão valendo um troféu. Em caso de conquista, seria o terceiro título em menos de 14 dias para o clube alvinegro.

Três dias depois, se passar pelos mexicanos, encara o Al Ahly, do Egito, em mais uma disputa por troféu, desta vez chamada de Copa Challenger. Um triunfo sobre os egípcios colocaria a equipe de Artur Jorge frente a frente com o Real Madrid valendo, aí sim, o título da Copa Intercontinental, no dia 18.