Com o título do Brasileirão, Botafogo levantou dois troféus em oito diasReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 09/12/2024 14:20 | Atualizado 09/12/2024 14:22



Os títulos de Libertadores e Brasileirão em oito dias podem virar cinco conquistas em 19 dias. Isso porque, ao jogar a Copa Intercontinental, o Botafogo disputará mais três troféus.

Ao contrário das outras edições do antigo Mundial de Clubes, a renomeada Copa Intercontinental trocou as quartas de final e semifinal por disputas valendo troféu.



Com isso, o Botafogo joga na quarta-feira (11) o Dérbi das Américas, contra o Pachuca, do México. Se vencer, avança para a próxima disputa (que seria uma semifinal) e ganha a primeira taça no Catar.



Na sequência, no sábado (14), terá a Copa Challenger, que será contra o Al-Ahly, time egípcio que se classificou ao vencer a Copa África-Ásia-Pacífico. Em caso de novo triunfo, o Glorioso recebe mais uma taça e se classifica para final.



E então será a vez de enfrentar o poderoso Real Madrid, em busca do título da Copa Intercontinental. Se vencer, leva o terceiro troféu, que por sinal é o mesmo entregue aos campeões do antigo Mundial de Clubes, entre 2005 e 2023.



Os jogos da Copa Intercontinental

- Dérbi das Américas - 11 de dezembro de 2024

Botafogo x Pachuca, no Estádio 974, Doha, Catar



- Copa Challenger - 14 de dezembro de 2024

Botafogo ou Pachuca x Al-Ahly, no Estádio 974, Doha, Catar



- Final da Copa Intercontinental - 18 de dezembro de 2024

Real Madrid x Vencedor da Copa Challenger, no Estádio Lusail, Doha, Catar