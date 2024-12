Torcida LGBTQIA+ do Botafogo marcou presença em título do Brasileiro - Divulgação

Publicado 09/12/2024 13:18

Rio - Na vitória sobre o São Paulo, no último domingo, que confirmou o título do Brasileiro para o Botafogo, no Nilton Santos, a Torcida LGBTQIA+ "Ninguém Cala Esse Nosso Amor" fez questão de estar presente para apoiar o time e celebrar a diversidade. Criada em 2019, essa foi a primeira torcida organizada voltada exclusivamente para a comunidade LGBTQIA+, marcando um passo importante na luta por inclusão e respeito dentro do futebol do Alvinegro.

Durante a final, a torcida se fez ouvir, não só com gritos de apoio ao Glorioso, mas também com mensagens poderosas de amor e acolhimento. Além da vibrante presença das bandeiras da diversidade, os torcedores exibiram faixas com palavras de união, reafirmando que o futebol é para todos, independentemente da orientação sexual ou identidade de gênero.

O ponto alto da noite foi a ação do presidente da torcida, Cris Lins, homem trans e grande defensor dos direitos LGBTQIA+, que fez um apelo ao cartola John Textor. "Gostaríamos muito de entregar pessoalmente a camisa, o boné e o copo oficial da torcida para o John Textor, como forma de homenagem e agradecimento por todo o apoio. Mas, acima de tudo, queremos que a nossa faixa volte ao estádio Nilton Santos, não só no mês da diversidade, mas em todos os jogos", afirmou Cris.

Este pedido representa o desejo de todos na "Ninguém Cala Esse Nosso Amor" de ver a torcida mais visível e valorizada no estádio que é casa do Botafogo. Para Cris, essa homenagem é uma maneira de mostrar que a luta pela inclusão no futebol está apenas começando. "Nosso amor pelo Botafogo é eterno e queremos que nossa presença também seja contínua. A faixa da nossa torcida deve estar sempre no Nilton Santos, como um símbolo de que todos têm vez no futebol", completou.

Com esta ação, a "Ninguém Cala Esse Nosso Amor" segue reafirmando seu compromisso de transformar o futebol em um ambiente de acolhimento e respeito. O Botafogo, cada vez mais, se torna um clube que celebra a diversidade dentro e fora de campo, provando que, no Glorioso, o amor não tem fronteiras.