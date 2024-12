Artur Jorge definiu os inscritos do Botafogo na Copa Intercontinental - AFP

O zagueiro corre contra o tempo para estar em condições físicas, mas, após o título do Brasileirão, falou em respeitar o processo de recuperação. E deu a entender que ainda não estará pronto para a estreia no torneio.

Já Vitinho, com lesão no joelho esquerdo, está fora do Intercontinental, assim como Rafael, que se aposentou.

Diante da lista de inscritos mais enxuta, o técnico Artur Jorge deixou fora os jogadores pouco aproveitados nas últimas partidas. São os casos do goleiro Lucas Barreto, do lateral Hugo, do zagueiro Pablo, do volante Kauê e dos atacantes Carlos Alberto e Matheus Nascimento.



Os inscritos do Botafogo na Copa Intercontinental



Goleiros: Gatito Fernández, John e Raul;

Laterais: Alex Telles, Cuiabano, Mateo Ponte e Marçal;

Zagueiros: Adryelson, Alexander Barboza, Bastos e Lucas Halter;

Volantes: Allan, Danilo Barbosa, Gregore, Marlon Freitas e Tchê Tchê;

Meias: Eduardo, Óscar Romero e Thiago Almada;

Atacantes: Igor Jesus, Jeffinho, Júnior Santos, Luiz Henrique, Matheus Martins, Savarino e Tiquinho Soares.