Gregore fez o gol do título brasileiro do BotafogoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 09/12/2024 09:00 | Atualizado 09/12/2024 09:18

Rio - Gregore foi do inferno ao céu em uma semana. Expulso aos 30 segundos da final da Libertadores, no último dia 30 de novembro, o volante fez o gol do título brasileiro do Alvinegro neste último domingo (8), no Nilton Santos, e deu a volta por cima.

"Essa semana vivi uma mistura de sentimentos. Teve aquela fatalidade comigo na final (da Libertadores), mas saímos campeões e fiquei muito feliz porque o clube e o grupo merecem. Foi uma semana difícil, é normal na cabeça do atleta ficar remoendo o que aconteceu", disse o volante em entrevista à Botafogo TV.

O volante foi responsável pela expulsão mais rápida da história das finais da Libertadores . Apesar disso, Gregore continuou respaldado no Botafogo. A volta por cima aconteceu no último lance do jogo, que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo.

"Recebi suporte. Sentiram que eu estava um pouco abalado. A única forma que sei de superar é trabalhando. Foi assim que cheguei aqui. Ninguém desistiu de mim e me apoiaram. O grupo correu por mim lá (na final) e hoje eu corri para eles", afirmou.

Além do gol da vitória, Gregore contribuiu com um passe decisivo, foi o líder de ações defensivas (9), bolas recuperadas (11) e interceptações (3), além de ganhar 5 de 7 disputadas contra os adversários, segundo o "SofaScore". O gol do título só coroou uma boa temporada do volante.

Após conquistar os títulos do Brasileirão e Libertadores, o Botafogo se prepara para o Intercontinental. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), contra o Pachuca, do México, em Doha, no Catar. O vencedor encara o Al-Ahly, do Egito, dia 14.