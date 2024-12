Marçal, do Botafogo, no jogo contra o São Paulo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 08/12/2024 19:32 | Atualizado 08/12/2024 19:33

Rio - Após a conquista do Brasileirão , neste domingo (8), Marçal deu destaque para a serenidade e confiança do Botafogo em meio aos momentos turbulentos na reta final de temporada. Antes de vencer a Libertadores e o campeonato nacional, o Alvinegro engatou uma sequência de tropeços, com três empates, e chegou a deixar a liderança. Apesar disso, o lateral-esquerdo pontuou que ninguém abaixou a cabeça o vestiário.

"Eu costumo dizer que a gente mostrou quem é Botafogo não no Monumental, nem no jogo de hoje, mas nesses dez dias. Quando a gente perde a liderança, você olha para um vestiário que não abaixou a cabeça. Você via serenidade, confiança no trabalho, no processo. O Bastos costuma dizer: 'Calma, confiança no processo'. A gente confiou no processo, demos as mãos", disse Marçal, ao SporTV.

Depois dos três empates, o Botafogo foi até São Paulo e venceu o então líder Palmeiras por 3 a 1 para reassumir a ponta da tabela. Na sequência, teve a final da Libertadores pela frente, contra o Atlético-MG. E mesmo com um homem a menos desde o primeiro minuto, o Glorioso venceu o confronto por 3 a 1.

"Nós mostramos lá em São Paulo (contra o Palmeiras), jogo difícil. E o Palmeiras, independente de tudo, parabéns para eles, estar há quatro anos fazendo o que eles estão fazendo não é fácil. E conseguimos nos impor no Allianz, ganhar o jogo de cabeça erguida. Fomos de peito aberto, ganhamos o jogo, merecemos", lembrou Marçal.

"No fim de semana, ganhamos a Libertadores com um a menos, primeiro minuto. Falei depois do jogo: 'Qualquer jogador que saísse, eu sabia que o Gregore correria mais do que ele corre, o cara não para'. Quando ele sai, o time correu. O Barboza falou uma coisa muito interessante, que era o Almada trombando com o Hulk na lateral defensiva. Isso mostra quem é Botafogo", prosseguiu.

Na última quarta-feira (4), mesmo com o desgaste, o Bota bateu o Inter fora de casa por 1 a 0 e ficou a um empate do título. Neste domingo (8), bateu o São Paulo por 2 a 1 e levantou a taça do Brasileirão.



"Jogamos contra o Inter, líder do returno jogando um futebol muito bonito. Sofremos (desgaste), dava para ver no final. Volume de jogo foi nas emoções. As emoções desgastam muito também. Então, estávamos desgastados fisicamente e emocionalmente. Acredito que ali também foi um passo importantíssimo. O time soube sofrer. Hoje, estamos levando esse caneco por causa desses dez dias. Foram dez dias maravilhosos".

Marçal, aliás, é um dos remanescentes de 2023, ano em que o Botafogo esteve muito perto do título, mas viveu uma derrocada e terminou em quinto. Ele celebrou a volta por cima e parabenizou os torcedores.

"Realmente é difícil explicar o que a gente está vivendo, só quem viveu. Botafogo merece muito. São dois anos e meio que estou no Botafogo, acreditei no projeto, ouros acreditaram logo em seguida. A gente mostrou ano passado que isso poderia acontecer. Batemos na trave, foi doloroso para caramba. Aqueles que estavam aqui ano passado estavam carregando esse peso. Agora é um misto de emoções com esses títulos, lembrando tudo que a gente passou", afirmou Marçal.

"É bom demais estar aqui agora com a família, ouvindo essa torcida que tanto sofreu. Tenho certeza que eles vão pelo menos uma semana comemorar isso daqui sem parar. Estão há tantos anos torcendo, independentemente de estar na Série B, o botafoguense estava aqui no estádio. Parabéns a essa torcida maravilhosa, que nunca deixou de apoiar", finalizou.