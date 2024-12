Relembre como foi a cobertura do Botafogo campeão brasileiro de 1995

O Botafogo é campeão do Brasileirão de 2024 e deu fim a um longo jejum de 29 anos desde o último título nacional. Com Túlio Maravilha como estrela, o Glorioso superou o Santos na final, com uma vitória por 2 a 1 no Maracanã, e um empate em 1 a 1 no Pacaembu. E o Jornal O Dia publicou uma série de matérias sobre aquela conquista.

A repercussão nos dias seguintes teve a cobertura do jogo, a invasão à pista do Aeroporto Santos Dumont pela torcida botafoguense e outras matérias.

Destaque para Túlio vestido de Papai Noel, já que o jogo da taça foi em 17 de dezembro de 1995, para um pôster com o calendário de 1996.



Relatar erro