Equipe do Botafogo em 2024Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/12/2024 18:10

Rio - O título brasileiro conquistado pelo Botafogo em 2024 é histórico por vários motivos. Além de encerrar um jejum de 29 anos sem levantar a Série, o Alvinegro igualou um feito que só foi obtido por mais dois clubes em todos os tempos: ganhar a Libertadores e o Brasileirão na mesma temporada.

A primeira equipe que conseguiu conquistar o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano foi o Santos. E o Peixe obteve o feito por dois anos seguidos. Em 1962 e 1963, a equipe que teve o Atleta do Século, Pelé, com o seu principal jogador, levantou a Taça Brasil, principal competição do país na época, e a Libertadores.

O feito só voltou a se repetir novamente em 2019. Naquela temporada, o Flamengo, dirigido por Jorge Jesus, conseguiu vencer o Brasileiro e a Libertadores naquele ano. A equipe dominou o futebol brasileiro e sul-americano tendo jogadores como Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta como principais destaques.

Em 2024, o Botafogo se juntou a esse grupo seleto. Na Libertadores, o Alvinegro conquistou o título inédito ao derrotar o Atlético-MG, em Buenos Aires, posteriormente garantiu o título do Brasileiro e encerrou um jejum que durava desde 1995.