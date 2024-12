Faixa da torcida do Botafogo em homenagem ao norte-americano John Textor - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 08/12/2024 15:04 | Atualizado 08/12/2024 19:10

Rio - Dono da SAF do Botafogo , John Textor recebeu uma homenagem da torcida no Nilton Santos. Uma faixa com o seu rosto foi estendida no Setor Leste para o duelo com o São Paulo, que pode dar o título brasileiro ao Glorioso neste domingo (8).

Além do desenho do empresário norte-americano, há uma frase: "John, obrigado por revolucionar nossa história". A ação foi comandada pelo Movimento Ninguém Ama Como A Gente, que organiza festas e mosaicos no estádio.

John Textor assumiu o controle do Alvinegro no início de 2022. Desde então, o time voltou a figurar entre os melhores do país e passou perto de conquistar o Brasileirão no ano passado.

Agora, em 2024, o Botafogo sagrou-se campeão da Libertadores da América e está a um empate - ou tropeço do Palmeiras diante do Fluminense - de levantar a taça da competição nacional. O embate com o São Paulo será às 16h (de Brasília).