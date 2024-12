Artur Jorge pode fazer história e levantar mais um troféu com o Botafogo em 2024 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 07/12/2024 18:48

Rio - O Botafogo tem a chance de levantar mais um troféu e fazer de 2024 ainda mais especial após o título da Libertadores. Neste domingo (8), o Glorioso recebe o São Paulo no Nilton Santo e precisa de apenas um empate para confirmar o tri do Campeonato Brasileiro. O técnico Artur Jorge comentou sobre a preparação para mais uma decisão e destacou ansiedade em todos do grupo.

"A preparação tem sido idêntica da que fizemos ao longo da temporada. Esse é um jogo que percebo emocionalidade no que pode representar, a ansiedade, as expectativas de todos nós, confesso, mas principalmente dos nossos torcedores que vivem esse jogo de forma diferente. Temos que ter discernimento e equilíbrio para saber que não será um jogo fácil. Não querendo ser muito sisudo, mas temos que estar preparados para o que o jogo nos possa dar", disse, em entrevista a "Botafogo TV".

Do outro lado, sem pretensões na última rodada, o técnico Luis Zubeldía, do São Paulo, deve mandar a campo uma equipe repleta de jogadores considerados reservas. Artur Jorge já está ciente da grande possibilidade, mas ressaltou a visão de dentro do elenco para terminar em primeiro.

"Sabemos que amanhã dois resultados possíveis nos permitem esse título. Vamos ter amanhã um adversário num contexto totalmente diferente, em que o São Paulo jogará com todo seu entusiasmo, mas sabendo que não vai alterar sua posição na tabela. Temos que olhar para dentro, sabendo que é um jogo que dependemos de nós mesmo para conseguir o título. Depois de longas 37 rodadas, saber que um jogo só, mais uma grande final, podemos concretizar um troféu, estamos todos entusiasmados para ganhar o jogo e voltar a ser campeão brasileiro".