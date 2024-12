Bitello despontou no Grêmio e foi vendido em setembro de 2023 ao Dínamo Moscou, da Rússia - Lucas Uebel/Grêmio

Bitello despontou no Grêmio e foi vendido em setembro de 2023 ao Dínamo Moscou, da RússiaLucas Uebel/Grêmio

Publicado 07/12/2024 13:29

meia Bitello, ex-Grêmio e atualmente no Dínamo Moscou, da Rússia. Botafogo não está parado no planejamento de 2025 e avalia possíveis alvos para investir, principalmente em caso de saída de jogadores. Um deles é oe atualmente no Dínamo Moscou, da Rússia.

O jogador passou a ser uma opção caso Thiago Almada realmente vá para o Lyon já no fim do ano. A informação é do site 'ge', confirmada pela reportagem de 'O Dia'.



O meia argentino chegou ao Botafogo no meio do ano, como parte do acordo de venda para o Lyon, que também pertence ao empresário John Textor. Há a expectativa de que o jogador possa disputar o Mundial, mas a tendência, no momento, é de saída antes.



E Bitello surge como opção apontada pelo departamento de scout da SAF. Aos 24 anos, o jogador foi vendido pelo Grêmio em setembro de 2023 e desde então está na Rússia. Apesar de ter contrato até junho de 2028, ele tem o desejo de deixar o país, envolvido em guerra com a Ucrânia.



O Botafogo já entrou em contato com o Dínamo Moscou para saber os termos para uma possível negociação, mas ainda não fez proposta.