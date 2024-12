Durcesio Mello, presidente do Botafogo - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 06/12/2024 21:53

Rio - A eleição presidencial do Botafogo foi adiada por conta da presença do clube na Copa Intercontinental. Inicialmente marcado para o dia 18, data da final da competição, o pleito passou para o dia seguinte, das 9h às 20h, de forma híbrida - sócios-proprietários poderão votar on-line ou na sede de General Severiano.

Duas chapas concorrem para os próximos quatro anos: "Os Escolhidos", de João Paulo Magalhães Lins e André Silva como vice-presidente, e "Orgulho Alvinegro", do atual vice-geral Vinícius Assumpção, acompanhado por Tom Meirelles, candidato à vice.

Os bastidores seguem agitados na sede do Glorioso. Durcesio Mello, atual presidente e quem conduziu o Botafogo à SAF de John Textor, apoiou João Paulo Magalhães, ex-presidente do Boavista, e frustrou Vinícius Assumpção.

O Botafogo estreia na Copa Intercontinental na próxima quarta-feira (11), contra o Pachuca, do México, às 14h. Caso avance, irá encarar o Al-Ahly, do Egito, no dia 14, em jogo que vale vaga na decisão contra o Real Madrid, marcada para o dia 18.