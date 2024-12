Ex-goleiro Manga recebeu a visita do troféu da Libertadores, levado pelo Botafogo - Divulgação / Botafogo

Publicado 07/12/2024 17:18



Botafogo levou o troféu da Libertadores até um de seus grandes nomes da história. O ex-goleiro Manga, de 87 anos, ficou muito feliz com a visita especial a sua casa, no Retiro dos Artistas, e celebrou a conquista inédita do clube onde é ídolo.

E fez questão de beijar o troféu da Libertadores, competição que ele conquistou em 1971, quando atuava pelo Nacional, do Uruguai.



"Muito contente em ver o presidente do Botafogo (Durcesio Mello) aqui na minha residência, ainda mais agora como campeão da Libertadores da América. Muito feliz de ver essa torcida do Botafogo torcendo pelo clube. Parabéns ao treinador e a toda a equipe! Um grande abraço para a torcida do Botafogo", disse, em vídeo postado pelo clube.



VOCÊ MERECE, ÍDOLO!



Hoje a taça da Libertadores visitou o lendário e histórico goleiro Manga! Em visita surpresa, o Presidente Durcesio homenageou o maior vencedor da história do Clube Mais Tradicional. QUE MOMENTO INCRÍVEL! #TempoDeBotafogo pic.twitter.com/iSD54cd2Eo — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 7, 2024

Manga atuou pelo Botafogo em quase toda a década de 60. Ele chegou em 1959, após se destacar pelo Sport. Considerado o maior goleiro do clube, jogou ao lado de Garrincha, Nilton Santos, Jairzinho, entre outros grandes nomes.



Foi campeão do Brasileiro de 1968 e de quatro Cariocas, além de três Torneios Rio-São Paulo. Do Glorioso, foi para o Nacional, em 1969.

"O maior vencedor da história alvinegra e a taça da Libertadores! ISSO É A FAMÍLIA BOTAFOGO!", postou o perfil oficial do clube.