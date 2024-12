Brian Schmetzer também exaltou o título do Botafogo na Libertadores - Steph Chambers / AFP

Publicado 07/12/2024 10:11

Rio - Brian Schmetzer, técnico do Seattle Sounders, adversário de estreia do Botafogo no grupo B do Mundial de Clubes de 2025, revelou ter interesse na contratação de Gregore. Além disso, em entrevista ao site da Fifa, ele exaltou a conquista do Glorioso na Libertadores.

"Bom, eu assisti um pouquinho da final da Copa, vi o cartão vermelho dado para um cara que jogou na MLS, o Gregore. Na verdade, estávamos pensando em contratar Gregore. Vi os gols que o Botafogo fez jogando com um homem a menos, algo incrível. Sou um técnico, tenho muito trabalho para tocar, mas também adoro futebol, então tento assistir a todos os grandes jogos quando começa a Champions League. Estou de olho deles, mas não dá para dizer que tenha estudado", declarou Schmetzer.



O comandante do clube norte-americano projetou a chave com o clube carioca no torneio da próxima temporada, que também conta com PSG e Atlético de Madrid.



"O que eu acho do grupo? Você quer dizer o grupo da morte? (risos) Eu digo isso meio brincando. Olha, é um grupo incrivelmente desafiador. Mas, se eu olhar para o sorteio como se fosse um torcedor, um torcedor que cresceu em Seattle, eu acho que é algo inacreditável. Você tem o maior clube da França. Você tem um time espanhol que é incrivelmente talentoso, um treinador lendário e aí temos também o campeão da Copa Libertadores", disse.

"São três clubes realmente fantásticos para os torcedores poderem ver. É o sonho de todo torcedor de futebol poder aproveitar esses 10 dias de alto nível", completou.

