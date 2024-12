Técnico Artur Jorge, do Botafogo, com o troféu da Libertadores - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 07/12/2024 21:00

Rio - O técnico Artur Jorge admitiu que tem sido alvo de propostas para deixar o Botafogo em 2025. Em entrevista à "ESPN" o treinador português, no entanto, afirmou que não deixa os assuntos fora das quatro linhas interferirem na reta final da temporada. O Glorioso vai a campo neste domingo (8), contra o São Paulo, no Nilton Santos, e um empata dá o título do Brasileirão.

"O meu futuro tem algumas incertezas nessa altura. Tenho contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. A verdade é que a valorização não é só dos atletas, é também do treinador", iniciou.

"Algumas propostas já surgiram e o meu empresário está cuidando disso de forma direta. Isso aconteceu antes da semifinal da Libertadores, e eu disse que não queria ser incomodado ou envolvido no que quer que fosse. Eu tinha e tenho dois grandes objetivos: Libertadores, que já consegui, e o Campeonato Brasileiro", completou.

Artur Jorge disse que John Textor, dono da SAF do Botafogo, está ciente das ofertas que chegam. Os dois devem conversar ao fim da temporada. Além do Brasileirão, o Botafogo, na próxima quarta-feira (11), iniciará sua trajetória na Copa Intercontinental, no Catar, contra o Pachuca, do México.

"Essas possibilidades têm sido colocadas de uma forma muito clara com John Textor e toda a diretoria. Ele (Textor) tem tudo nas mãos. As coisas estão muito claras para todos. Espero ouvir a posição do Botafogo em relação a isso para poder decidir meu futuro."