Vitinho em ação com a camisa do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 06/12/2024 18:43

Rio - O Botafogo perdeu um de seus jogadores titulares para a disputa da Copa Intercontinental. O lateral-direito Vitinho, que precisou ser substituído na vitória sobre o Internacional, na última quarta-feira (4), no Beira-Rio, teve lesão confirmada no joelho esquerdo após exames e só voltará aos gramados em 2025.

O Glorioso não confirmou o tempo de recuperação e nem a gravidade da lesão. Além do Intercontinental, Vitinho também desfalcará a equipe no jogo contra o São Paulo, no próximo domingo (8), no Nilton Santos, que pode dar o título brasileiro ao clube após 29 anos.

Sem Vitinho, o caminho natural é que Artur Jorge dê chance a Mateo Ponte. Rafael, que está recuperado de lesão, também é opção.

Vitinho chegou ao Botafogo em setembro e rapidamente se firmou no time titular. Ao todo, o atleta coleciona 16 jogos com a camisa alvinegra.