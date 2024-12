Dirigente espanhol valorizou título do Botafogo na Libertadores da América - Luis Robayo / AFP

Dirigente espanhol valorizou título do Botafogo na Libertadores da AméricaLuis Robayo / AFP

Publicado 06/12/2024 18:03 | Atualizado 06/12/2024 18:04

Presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo avaliou o grupo sorteado no Mundial de Clubes de 2025 como o mais difícil do torneio, ao lado de Botafogo , Paris Saint-Germain (França) e Seattle Sounders (Estados Unidos). O espanhol elogiou os adversários que o time terá pela frente na primeira fase.