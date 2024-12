Torcida do Botafogo marcou presença na decisão no Monumental de Núñez - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 06/12/2024 15:36

Rio - Após o título inédito da Libertadores da América , um torcedor do Botafogo optou por marcar para sempre na pele um momento inusitado: a falta que ocasionou a expulsão de Gregore. Ele levou cartão vermelho direto antes do primeiro minuto de partida no Monumental de Núñez.

O camisa 26 entrou de sola na jogada e acabou acertando a cabeça de Fausto Vera, volante do Atlético-MG, que imediatamente caiu no gramado.

Desenho da tatuagem representa solada de Gregore em Fausto Vera, do Atlético-MG Reprodução / Instagram @inkira7

Mesmo com um jogador a menos, o Glorioso conseguiu manter o foco e vencer o Galo por 3 a 1 em Buenos Aires. Os gols foram marcados por Luiz Henrique, Alex Telles e Júnior Santos, que também ganharam uma menção honrosa na tatuagem do botafoguense.

Agora, o time comandado por Artur Jorge luta para conquistar mais um troféu: o do Campeonato Brasileiro. O último compromisso pela competição será contra o São Paulo, no domingo (8), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos. O Alvinegro precisa somente de um empate para levantar a taça.