John Textor levanta a Libertadores - AFP

Publicado 06/12/2024 19:32

John Textor e Leila Pereira já passaram por momentos mais difíceis do que o atual, onde parece haver uma trégua entre as partes. O dono da SAF do Botafogo elogiou a presidente do Palmeiras e admitiu declarações precipitadas, reconhecendo que, em seu lugar, teria reagido da mesma forma.

"Estive focado no Botafogo e foi contra o Palmeiras que estávamos tentando segurar o campeonato. Então, eu entendo que quando faço os comentários que fiz, a Leila deveria mesmo ter se ofendido com isso. Se eu fosse ela, teria dito: 'Gringo louco, cale a boca'. A reação dela teria sido a minha reação", disse John Textor em entrevista ao CNN Esportes S/A.

Após ambos se alfinetarem em abril deste ano, com ofensas e declarações fortes, o dono da SAF do Botafogo exaltou Leila e seus negócios.

"A Leila merece ser vista como muito mais do que uma mulher. Ela é uma grande líder de um grande negócio, que por acaso é um grande clube de futebol, e pelo que eu sei, ela também é líder de muitos outros negócios que são bons para o Brasil", elogiou.

John também admitiu ter deixado o lado emocional pesar em suas declarações sobre manipulação nas partidas do Campeonato Brasileiro, em 2023, mas acredita que os casos aconteceram.

"Eu acho que fui muito emocional, sabe, a partir de agosto da última temporada, quando comecei a ver anomalias no comportamento dos jogadores e dos árbitros, coisas que estavam afetando o Botafogo, e vou te dizer, a pesquisa que fizemos com a tecnologia e outras formas de evidência demonstrou que não era apenas um alvo múltiplo contra o Botafogo. Isso estava acontecendo em outros jogos e tem acontecido no Brasil e em muitos outros países", falou.

Na temporada passada, as equipes se enfrentaram na luta direta pelo título do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, onde o Palmeiras venceu o Botafogo por 4 a 3 em virada histórica. Neste ano, os dois times se cruzaram na Libertadores e na reta final da competição nacional, e os cariocas levaram a melhor nas duas oportunidades. Textor acredita que não é o suficiente para os times se tornarem rivais.

"Eles não nos veem como rivais. Não temos os desafiado o suficiente ao longo dos anos para nos tornarmos um verdadeiro rival deles", finalizou.