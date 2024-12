Neymar é jogador do Al-Hilal - AFP

Publicado 06/12/2024 18:05

Rio - Um dos donos do Inter Miami, Jorge Más admitiu que o clube tem o sonho de contratar Neymar para reeditar a histórica parceria com Lionel Messi e Luís Suárez. Em entrevista à TV Globo, o empresário rasgou elogios ao brasileiro.

"Neymar é jogador do Al-Hilal. Não sei o que Neymar sonha em fazer. Nós sempre sonhamos em ter os melhores jogadores do mundo, em ter o melhor elenco. Uma figura como Neymar, se quiser vir para os EUA e para o Inter Miami... quem não quer um jogador dessa categoria aqui? Obviamente temos limitações da liga. Temos que tomar cuidado com isso. Nossa meta a curto prazo é reforçar o elenco, reforçar o clube. Não temos flexibilidade. Falar de nomes individuais é um pouco prematuro. Se algum dia quiserem jogar, eu quero os melhores do mundo no Inter Miami", afirmou Más.

O empresário também admitiu que o clube da MLS pretende renovar o contrato de Messi até 2026.

"Para depois de 2025 veremos o contrato com Leo, conversaremos. Isso ainda está para ver. Abriremos um novo estádio em 2026, em Miami, e sonho que nosso 10 estará vestindo rosa na nossa primeira partida. Temos um novo treinador, Javier Mascherano, queremos reforçar o elenco. Temos muitos torneios para jogar... a Concachampions, a League's Cup, a temporada regular da MLS, queremos voltar a bater o recorde de pontos", completou.

Neste temporada, o Inter Miami acabou ficando fora da disputa do título da MLS. O time de Messi e Suárez foi eliminado nas quartas de final da Conferência Leste ao perder por 3 a 2 para o Atlanta United.