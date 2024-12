ESPN Brasil - Reprodução

Publicado 06/12/2024 19:50

Rio - Ex-jogador do Flamengo, Djalminha deixou a ESPN nesta semana após nove anos na emissora. De acordo com a "Folha de São Paulo", o comentarista acertou sua ida para a CazéTV.

No canal de Casimiro Miguel, Djalminha chega para reforçar as transmissões do Campeonato Paulista e do Brasileirão em 2025. Ele também deve participar de alguns programas.

Na ESPN desde 2015, Djalminha fazia parte do programa "Resenha", que reúne ex-boleiros para contarem histórias do futebol, e do ESPN FC 2ª edição, que vai ao ar diariamente no canal da Disney.

Além do Flamengo, o ex-meia também coleciona passagens por Palmeiras, Guarani, Deportivo La Coruña-ESP e seleção brasileira.