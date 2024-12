Sob o comando de Mano Menezes, Fluminense precisa pontuar contra o Palmeiras para garantir permanência na Série A - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Sob o comando de Mano Menezes, Fluminense precisa pontuar contra o Palmeiras para garantir permanência na Série AMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 06/12/2024 19:28 | Atualizado 06/12/2024 19:33

Na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, Athletico-PR, Atlético-MG e Fluminense precisarão torcer para o Criciúma diante do Red Bull Bragantino, fora de casa, na última rodada. O Tigre, porém, não terá vários jogadores à disposição para o confronto.

Com problemas físicos, o lateral-esquerdo Miguel Trauco e o atacante Felipe Vizeu estão fora. O lateral-direito Dudu, o volante Patrick de Paula e os meias Felipe Mateus e Marquinhos Gabriel também não estarão em campo.

Sendo assim, o Criciúma jogará com um time bastante mexido. Em caso de empate ou derrota, o Massa Bruta estará automaticamente rebaixado para a Série B, já que não sairia da 17ª posição.

No entanto, se vencer, será um dos responsáveis pelo rebaixamento do Tricolor, que terá o Palmeiras pela frente em São Paulo, ou do Furacão ou do Galo, que farão confronto direto em Minas Gerais.

Todos os jogos da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro serão no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília).