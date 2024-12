Luís Castro foi demitido do Al-Nassr em setembro, time que tem Cristiano Ronaldo - Divulgação / Al-Nassr

O Santos não recebeu uma resposta de Luís Castro no prazo estipulado, e abrirá negociações com outros treinadores para seu retorno à Série A do Brasileirão em 2025. A diretoria do Peixe não descarta o português ex-Botafogo, mas começou a avaliar outros nomes pensando em uma reformulação. Renato Gaúcho, do Grêmio, é outro bem avaliado.

A intenção de Luís Castro é de se posicionar a partir do dia 15 de dezembro. O Santos entendia que essa data seria o prazo para o treinador estar no Brasil e que ele daria uma resposta antes disso. No entanto, o cenário não mudou no início de dezembro e a postura do estafe do técnico sugere que a decisão só será tomada após a metade do mês.

Internamente, o clube avalia que qualquer negociação no momento não terá uma resolução rápida. Por isso, não considera o caso de Castro como uma desistência oficial, apesar da contratação do treinador ser considerada difícil pela ausência de uma resposta concreta.



Algumas decisões serão delegadas à futura comissão técnica, mas o Santos entende estar avançando em medidas importantes para o planejamento de 2025, mesmo sem a definição do novo treinador. Entre essas ações, está a elaboração de uma lista de dispensados, que já foi concluída.