Jhon Arias tem contrato até junho de 2026 Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 03/12/2024 18:06

Rio - Com o meia-atacante Jhon Arias, de 27 anos, na lista de prioridades do Galatasaray para 2025, a imprensa turca está de olho em possíveis concorrentes da equipe de Istambul pelo jogador do Fluminense. De acordo com informações do jornalista Ekrem Konur mais dois clubes do Brasil sonham com o colombiano.

Além do Cruzeiro, que já deixou claro o desejo de contar com Arias, o Flamengo e o Palmeiras também teriam interesse na contratação do colombiano do Fluminense. No entanto, o Tricolor não tem interesse de liberar o craque para nenhum clube do Brasil.

A tendência é que Arias seja negociado para o futebol europeu no fim do ano para concretizar o sonho do jogador. No meio do ano, ele e seu staff se incomodaram com o Fluminense pela recusa de uma proposta superior a 10 milhões de euros feita pelo Galatasaray. Na luta contra o rebaixamento, o Tricolor não liberou o atleta.

Contratado pelo Fluminense em 2021, Arias se tornou um dos grandes ídolos da história recente do clube carioca. Campeão da Libertadores, da Recopa e com dois títulos do Carioca, o colombiano é o artilheiro do Tricolor na temporada com 14 gols.