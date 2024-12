Rio e Niterói oficializam intenção de sediar o Pan de 2031 - Luciana Carneiro

Rio e Niterói oficializam intenção de sediar o Pan de 2031Luciana Carneiro

Publicado 03/12/2024 14:00 | Atualizado 03/12/2024 14:01

Rio - Os prefeitos eleitos do Rio de Janeiro e Niterói oficializaram nesta terça-feira (3) a intenção de sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. Eduardo Paes e Rodrigo Neves assinaram uma carta e entregaram ao presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley, que está em reta final de mandato.

A cerimônia foi realizada no Centro de Treinamento do COB, no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Em pronunciamento durante o evento, o prefeito carioca Eduardo Paes ressaltou que as cidades fluminenses já possuem estruturas para o Pan-Americano.

Eduardo Paes também manifestou o desejo de construir a Vila Olímpica na região da Zona Portuária, no Centro do Rio de Janeiro, para facilitar o trajeto dos atletas até Niterói. A ideia de levar o Pan de 2031 ao estado do Rio foi primeiramente citada por Rodrigo Neves, em novembro.

Além do Rio de Janeiro e Niterói, São Paulo já tinha mostrado interesse em sediar o Pan, entregando a carta de intenção durante as Olimpíadas de Paris. O COB terá que anunciar a candidatura brasileira até o dia 31 de janeiro de 2025.

Rio de Janeiro e São Paulo já sediaram os Jogos Pan-Americanos. Os paulistanos receberam a competição em 1963, enquanto os cariocas em 2007. O Pan no Rio foi um marco para a cidade se preparar para os Jogos Olímpicos de 2016.