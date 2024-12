Evander, revelado pelo Vasco, foi eleito para o time ideal do ano da MLS - Divulgação/Portland Timbers

Evander, revelado pelo Vasco, foi eleito para o time ideal do ano da MLSDivulgação/Portland Timbers

Publicado 03/12/2024 21:55

O meia Evander, ex-Vasco, foi escolhido para a seleção do ano na Major League Soccer (MLS), liga dos Estados Unidos. O jogador do Portland Timbers é o único brasileiro entre os 11 jogadores selecionados para o time ideal da temporada, que conta com Lionel Messi e Jordi Alba, do Inter Miami, e o belga Christian Benteke, do D.C. United.

Havia a expectativa pelo nome de Gabriel Pec, outro ex-Vasco, do LA Galaxy, já que eleito a contratação do ano da competição. Na escalação na formação em 3-3-4, Evander aparece no meio-campo ao lado de Riqui Puig, ex-Barcelona, do LA Galaxy, e Luciano Acosta, do FC Cincinnati.

A seleção da MLS teve: Kahlina, Yeimar, Moreira e Jordi Alba; Riqui Puig, Evander e Acosta; Bouanga, Cucho Hernández, Lionel Messi e Christian Benteke.

A eleição do time ideal da temporada conta com participações de jornalistas, jogadores e membros das comissões técnicas dos clubes da MLS.