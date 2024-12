O Mundial de Clubes de 2025 acontece entre 15 de junho e 13 de julho - Reprodução / Fifa

Publicado 03/12/2024 20:00

Junto com os potes do Mundial de Clubes de 2025 , a Fifa definiu as regras para o sorteio, que acontecerá na quinta-feira (5), às 15h (de Brasília). A entidade confirmou que, com exceção da Europa, clubes da mesma confederação não poderão estar na mesma chave. Ou seja, está descartada a possibilidade do Botafogo cair no grupo de Flamengo, Fluminense, Palmeiras ou River Plate.

Por isso, o pote 2 do torneio, que contém apenas clubes europeus, foi dividido por ranking. Obrigatoriamente, Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milão e Porto farão parte dos grupos dos sul-americanos cabeças de chave.

Já Atlético de Madrid, Benfica, Juventus e Salzburg serão sorteados nas chaves dos clubes da Uefa do pote 1 - Real, City, Bayern e PSG. Os espanhóis, no entanto, não podem cruzar caminho na fase. Botafogo e Boca Juniors, por sua vez, conhecerão seus dois primeiros adversários deste bolo.

Clubes dos Estados Unidos já tem destino definido

O Inter Miami, time de Messi, Suárez e companhia fará o jogo de abertura e, por questão de logística, estará no grupo A. Com isso, o Seattle Sounders, outro representante dos Estados Unidos no torneio, será alocado no grupo B.

Chaveamento

Para manter o equlíbrio, os vencedores dos grupos A, C, E e G enfrentarão os segundos colocados dos grupos B, D, F e H. Em outra chave, os primeiros lugares dos grupos B, D, F e H terão pela frente as equipes que terminaram em segundo nos grupos A,C, E e G.

Além disso, caso liderem seus grupos, Real Madrid e Manchester City só poderão enfrentar Flamengo e Palmeiras em uma eventual semifinal. Isso porque a Fifa separou os dois times de melhor ranking da Uefa e da Conmebol em cruzamentos diferentes. O mesmo vale para os terceiros e quartos de cada confederação.

Com isso, no sorteio, todos serão alocados em grupos que dificultem a possibilidade de enfrentamento nas oitavas ou quartas de final, por exemplo.