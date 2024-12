Botafogo e Internacional se enfrentaram em Porto Alegre - Vitor Silva / Botafogo

Botafogo e Internacional se enfrentaram em Porto AlegreVitor Silva / Botafogo

Publicado 04/12/2024 23:45

Rio Grande do Sul - O Botafogo fez a sua parte no Sul, nesta quarta-feira, e agora está um empate do título do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca venceu o Internacional por 1 a 0, em Porto Alegre e chega na última rodada precisando de um empate para dar a volta olímpica novamente. O gol do triunfo em Porto Alegre foi marcado pelo atacante venezuelano Savarino, Os botafoguenses chegaram aos 76 pontos e, com a vitória do Palmeiras sobre o do Cruzeiro, a vantagem para o rival paulista é de três pontos. Na próxima rodada, o Botafogo recebe o São Paulo, no Rio, enquanto o Palmerias enfrenta o Fluminense no Allianz Parque.