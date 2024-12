Torcida do Botafogo no Nilton Santos em evento para transmissão da final da Libertadores - Renan Areias/Agência O Dia

Torcida do Botafogo no Nilton Santos em evento para transmissão da final da LibertadoresRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 04/12/2024 18:15 | Atualizado 04/12/2024 18:15

Rio - Ainda vivendo a emoção com o título da Libertadores, o narrador Bruno Cantarelli admitiu que é torcedor do Botafogo. Ele, que trabalhou na transmissão da decisão no último dia 30 pela rádio "Transamérica, confirmou durante o "Charla Podcast" o que muitos já imaginavam.

"Acho que é o momento, né? Falta uma frase, que vou falar. É tempo de Botafogo. Eu sou torcedor do Botafogo. Faltava essa frase em algum lugar, óbvio que ia falar aqui no Charla. Num primeiro momento, hoje, acho que muita gente já tinha ligado", disse Cantarelli.

Bruno Cantarelli ao lado de Artur Jorge, técnico do Botafogo Reprodução/Redes sociais

O narrador, que é um dos apresentadores do podcast e também narra jogos em parceria com o Premiere, pediu compreensão em narrações de gols de outros clubes. Bruno Cantarelli bateu na tecla do profissionalismo e de transmitir emoção ao público.

"E eu queria dizer uma coisa para torcida do Botafogo. Eu vou narrar todos os gols, sendo até contra o Botafogo, com a mesma intensidade. E eu vou explicar o porquê. Porque a minha profissão é essa. Eu tenho um compromisso profissional com quem me assiste ou me ouve. Que compromisso é esse? O compromisso é emocionar quem me assiste ou me ouve. A emoção de um cara que é do meu time não vale mais do que a emoção de um cara que é de outro time", comentou.

Apaixonado por futebol, o narrador da Transamérica contou como nasceu também o sentimento pelo clube da estrela solitária e recordou a emoção em narrar o primeiro título do Glorioso na Libertadores.

"Não aguento mais chorar. Já chorei de novo agora aqui. Sim, eu me emocionei por causa de ser Botafogo. E me emocionei com o meu trabalho, cara. Eu estava narrando final de Libertadores. A questão do Botafogo vem pelo meu pai. Não sei por que motivo ele é Botafogo. Ele escolheu o Botafogo pra torcer. E passou isso para mim e para o meu irmão. Escolheu não? Foi escolhido."