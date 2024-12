Cuiabano entrou em campo 29 vezes, fez quatro gols e deu três assistências pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Cuiabano entrou em campo 29 vezes, fez quatro gols e deu três assistências pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 04/12/2024 15:14

A expectativa é de que, após o fim da temporada e o ciclo de observações, o Glorioso receba contatos oficiais pelo camisa 66. As propostas, de acordo com o site 'ge', podem atingir até R$ 95 milhões.Cuiabano chegou ao Rio de Janeiro em abril, quando foi comprado por R$ 8 milhões pelo Glorioso. Ele assinou contrato até o fim de 2028.Por um período, foi titular no time comandado pelo técnico Artur Jorge, mas perdeu espaço com a contratação de Alex Telles. No total, entrou em campo 29 vezes, fez quatro gols e deu três assistências nesta temporada.