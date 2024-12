Thiago Almada é um dos astro do Botafogo, mas pode sair em 2025 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/12/2024 18:51

Rio - Campeão do Mundo em 2022 com a Argentina e no último dia 30 de novembro da Libertadores pelo Botafogo, o meia Thiago Almada aproveita a grande fase enquanto pensa em seu futuro. Em entrevista ao programa "Pelota Dividida", do "Blender/Olé", o jogador do Alvinegro destacou o sonho de se transferir para o futebol europeu e afirmou que não sabe se fica no Brasil em 2025.

"Sabemos que vamos jogar o Mundial, mas não sei se vou continuar no ano que vem. Tenho muita vontade de jogar na Europa. Quando vim para o Botafogo, ficou acordado uma quantidade de tempo para depois ir para a Europa. Por agora há o Lyon, conversei com o dono do clube, que é o mesmo do Botafogo", disse Thiago Almada.

O meia, que foi um dos grandes nomes do Glorioso no mata-mata da Libertadores, contou que recusou uma proposta da Arábia Saudita antes de aceitar a oferta do Botafogo, em uma reunião com John Textor nas Bahamas.

"Antes de tomar a decisão de vir para o Botafogo, tive uma proposta da Arábia que tranquilamente poderia ter tomado a decisão de viver tranquilo o resto da minha vida, mas decidi ir para o Botafogo porque queria ganhar títulos. Estou muito feliz, agora tem o Brasileirão para somar outro título na minha carreira", revelou.

Na próxima quarta-feira (11), após o Brasileirão, que o Glorioso lidera com três pontos a duas rodadas do fim, a equipe fará a estreia na Copa Intercontinental contra o Pachuca, do México. Caso passe, terá um duelo com o Al-Ahly, do Egito, para chegar à final contra o Real Madrid, no dia 18.

A decisão será no mesmo estádio em que Almada, pela seleção da Argentina, conquistou a Copa do Mundo em 2022.

"Estamos com muita vontade de jogar essa partida e tentar chegar à final. Vamos tentar nos preparar da melhor maneira e vai ser nesse estádio, né? Estou muito feliz, aproveitando todos os dias, mas agora já estamos nos preparando para mais um jogo na quarta-feira. Ainda há mais duas partidas no Brasileirão e temos que fechar bem o ano."